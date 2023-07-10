Минфин прогнозирует в этом году рост ВВП до 3% — Finance.ua

Минфин прогнозирует в этом году рост ВВП до 3% Сегодня 09:13 — Технологии&Авто

Минфин прогнозирует в этом году рост ВВП до 3%

Министерство финансов рассчитывает, что рост экономики по результатам 2023 года составит до 3%.

Об этом в Фейсбуке сообщил министр финансов Сергей Марченко.

«Правительству Украины удалось стабилизировать экономическую и финансовую ситуацию: имеем контролируемые бюджетные показатели и стабильные налоговые поступления, снижение уровня инфляции с 26,6% в мае прошлого года до 15,3% в мае 2023 года, рост ВВП по результатам года ожидается на уровне до 3%», — говорится в сообщении.

По убеждению Марченко, чтобы ускорить восстановление и как можно быстрее победить в войне, государство нуждается в иностранных инвестициях уже сейчас. И страхование военных рисков чрезвычайно важно для привлечения в Украину большого частного сектора.

«Недавно Европейская комиссия объявила предложение предоставить Украине 50 млрд евро в течение следующих 4 лет. Это мощный сигнал поддержки, за что мы очень благодарны. Мы ожидаем, что страны G7 также присоединятся к финансированию в следующем году», — подчеркнул министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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