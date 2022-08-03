Минфин исключает дефолт по внутренним долгам — Finance.ua

Минфин исключает дефолт по внутренним долгам Сегодня 10:32 — Казна и Политика

На сегодняшний день украинские власти не видят целесообразности объявлять дефолт по внутренним долгам.

Об этом сообщил в интервью министр финансов Сергей Марченко для «УНИАН»

По его словам, негативные последствия списания внутренних долговых гривневых или валютных обязательств перед гражданами превысят любую экономию на расходах по обслуживанию этого долга.

«Кроме того, я уже говорил, что заимствования на внутреннем рынке являются важным источником финансирования нашей армии. Я не знаю ни одной цивилизованной страны, которая позволила бы себе дефолт по внутренним обязательствам перед своими гражданами. Есть одна страна, которая сделала это в 1998 году» году, это была Россия", — отметил Марченко.

Он также призвал украинцев инвестировать в военные облигации и усиливать бюджетную стабильность Украины.

«Государство полностью на 100 процентов гарантирует защищенность таких инвестиций, поскольку это суверенный долг Украины», — добавил министр.

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