Минфин имеет сомнения на счет введения 10% налога на покупку валюты для импорта — Finance.ua

Минфин имеет сомнения на счет введения 10% налога на покупку валюты для импорта Сегодня 16:12 — Казна и Политика

Минфин имеет сомнения на счет введения 10% налога на покупку валюты для импорта

Введение налога для импортеров на покупку валюты является довольно непростым и спорным решением. В Минфине не могут сказать, что эта идея готова к реализации.

Об этом в интервью заявил министр финансов Сергей Марченко.

«Есть модель, которую мы сейчас обсуждаем, но пока я хочу собственно оценить риски, в том числе для экономики страны. И потом думать, стоит ли его (налог. — Ред.) вводить вообще», — сказал министр.

Что касается отмененных весной налогов и введенных налоговых преференций, то некоторые из них нужно вернуть на довоенный уровень. В частности, Марченко высказался о возврате налогообложения на топливо и отмене льготы для большинства бизнеса в виде 2% уплаты с оборота вместо налога на прибыль.

«Как показала практика, очень легко уменьшать налоги, и вообще их убирать, и очень тяжело возвращать их обратно», — отметил чиновник.

Напомним, что Национальный банк Украины поддержал введение в Украине налога на покупку валюты для осуществления импортных операций. НБУ оценивает экономический эффект от введения нового налога на импорт в 15-18 млрд гривен в месяц.

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