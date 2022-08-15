Минфин имеет сомнения на счет введения 10% налога на покупку валюты для импорта — Finance.ua
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Минфин имеет сомнения на счет введения 10% налога на покупку валюты для импорта

Казна и Политика
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Минфин имеет сомнения на счет введения 10% налога на покупку валюты для импорта
Минфин имеет сомнения на счет введения 10% налога на покупку валюты для импорта
Введение налога для импортеров на покупку валюты является довольно непростым и спорным решением. В Минфине не могут сказать, что эта идея готова к реализации.
Об этом в интервью заявил министр финансов Сергей Марченко.
«Есть модель, которую мы сейчас обсуждаем, но пока я хочу собственно оценить риски, в том числе для экономики страны. И потом думать, стоит ли его (налог. — Ред.) вводить вообще», — сказал министр.
Что касается отмененных весной налогов и введенных налоговых преференций, то некоторые из них нужно вернуть на довоенный уровень. В частности, Марченко высказался о возврате налогообложения на топливо и отмене льготы для большинства бизнеса в виде 2% уплаты с оборота вместо налога на прибыль.
«Как показала практика, очень легко уменьшать налоги, и вообще их убирать, и очень тяжело возвращать их обратно», — отметил чиновник.
Напомним, что Национальный банк Украины поддержал введение в Украине налога на покупку валюты для осуществления импортных операций. НБУ оценивает экономический эффект от введения нового налога на импорт в 15-18 млрд гривен в месяц.
По материалам:
РБК-Україна
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