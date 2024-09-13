Минэнерго совместно с европейскими партнерами работает над увеличением возможности импорта электроэнергии из ЕС — Finance.ua

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Минэнерго совместно с европейскими партнерами работает над увеличением возможности импорта электроэнергии из ЕС

Энергетика
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Минэнерго совместно с европейскими партнерами работает над увеличением возможности импорта электроэнергии из ЕС
Минэнерго совместно с европейскими партнерами работает над увеличением возможности импорта электроэнергии из ЕС
Министерство энергетики совместно с Европейской комиссией работает над увеличением максимальной пропускной способности импорта электроэнергии из стран Европейского Союза.
«Мы благодарны Европейской комиссии и лично Еврокомиссару Кадри Симсон за те усилия, которые она прилагает для поддержки украинской энергосистемы в самое сложное для нас время. Крайне важно, чтобы предельная пропускная способность была увеличена до наступления холодов и роста потребления. Это наша общая с европейскими партнерами позиция, и мы вместе работаем над решением этого вопроса как можно скорее», — отметил министр энергетики Герман Галущенко.
По словам министра, продолжаются консультации и технические переговоры с операторами ENTSO-E при активном содействии Еврокомиссии.
В недавнем заявлении Кадри Симсон говорится, что, учитывая постоянные российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины и потерю почти половины генерирующих мощностей, Еврокомиссия готова увеличить свой вклад в восстановление поврежденных объектов, установление резервного энергоснабжения, развитие распределенной генерации.
Она сообщила, что ведется активная работа по ENTSO-E для увеличения максимальной мощности импорта европейской электроэнергии в Украину и что эти усилия нужно увеличивать, поскольку зимний период близится. Увеличение возможности импорта электроэнергии из ЕС позволит Украине частично покрывать дефицит мощности, вызванный российскими атаками, в осенне-зимний период.
По материалам:
Finance.ua
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