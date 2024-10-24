Минэнерго и Еврокомиссия согласовали дальнейшие планы по интеграции энергетических рынков — Finance.ua

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Минэнерго и Еврокомиссия согласовали дальнейшие планы по интеграции энергетических рынков

Энергетика
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Минэнерго и Еврокомиссия согласовали дальнейшие планы по интеграции энергетических рынков
Минэнерго и Еврокомиссия согласовали дальнейшие планы по интеграции энергетических рынков
Министерство энергетики Украины и Европейская Комиссия обсудили выполнение Дорожной карты по интеграции рынков электроэнергии, одобрили Дорожную карту по развитию возобновляемых газов и рассмотрели дальнейшие шаги по реформированию рынка газа.
Об этом шла речь во время заседания Рабочей группы высокого уровня Украина-ЕС по вопросам реформирования энергетических рынков, состоявшегося 23 октября.
«Я рад, что количество наших встреч растет, и это логично, учитывая развитие интеграционных отношений между Украиной и ЕС. Важно и то, что работа нашей группы высокого уровня начинает выходить за рамки сектора электроэнергетики. Мы ожидаем, что общий мониторинг будет способствовать успешному объединению рынков Украины и ЕС, — сказал заместитель Министра энергетики Роман Андарак.
Со своей стороны, заместитель Генерального директора Генерального директората по энергетике Европейской Комиссии Мехтильд Версдорфер отметила, что Украина уже достигла значительного прогресса в реализации европейского законодательства в сфере энергетики.
Отдельно участники встречи обсудили процесс подготовки законопроекта об имплементации Интеграционного пакета в сфере электроэнергии, являющегося необходимым шагом для дальнейшего объединения украинского и европейского рынков «на сутки вперед» и внутрисуточного рынка, а также присоединения к общим платформам ЕС по предоставлению услуг по балансировке.
Стороны одобрили Дорожную карту по выполнению Меморандума по стратегическому партнерству в сфере биометана, водорода и других синтетических газов. «В Украине уже работают первые производители биометана, которые планируют начать его экспорт в Европейский Союз. На этом этапе нам важно оперативно присоединиться к Единой базе данных ЕС по отношению к газообразным биотопливам как полноценному участнику Европейского рынка биометана», — сказал заместитель Министра энергетики Николай Колесник, предложив провести дополнительное техническое совещание с Еврокомиссией.
По материалам:
Finance.ua
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