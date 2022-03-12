Минэкономики запустило программу по переносу мощностей предприятий на западную Украину — Finance.ua

Минэкономики запустило программу по переносу мощностей предприятий на западную Украину

Сегодня 08:05 — Казна и Политика

Минэкономики запустило программу по переносу мощностей предприятий на западную Украину

Министерство экономики Украины сообщило, что предприятия в зоне активных боевых действий могут получить госпомощь в перемещении мощностей в западные регионы страны.

«Запущена программа по релокации украинских производств при поддержке государства. Предприятиям, которые планируют переместиться в безопасные области, будет предоставлена помощь в подборе мест для их производственных мощностей, перевозке и расселении персонала, поиске новых работников», — заявили в министерстве.

Для всех предприятий будут созданы условия для обеспечения бесплатного переезда к месту временного перемещения, а также:

подбора подходящих площадей для размещения производства;

перемещение и расселение персонала;

подбора работников в месте дислокации после переезда

Подать заявку на участие в программе можно по ссылке

Справка Finance.ua:

Как показало исследование, 83,2% опрошенных читателей ain.ua сохранили работу на войне. При этом, по состоянию на 11 день полномасштабного вторжения рф в Украину, 67,9% из них уже вернулись к выполнению рабочих задач.



украинцы, которые потеряли работу из-за войны, могут получить 6 500 грн по программе «єПідтримка». На помощь могут претендовать наемные работники, за которых уплачивается ЕСВ, и ФЛП всех групп, зарегистрированных в тех областях, где ведутся наиболее активные боевые действия.

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