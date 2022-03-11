У 63,2% випадків компанії зберегли повну зарплату працівникам - опитування — Finance.ua

У 63,2% випадків компанії зберегли повну зарплату працівникам - опитування

Як показало дослідження, 83,2% опитаних читачів ain.ua зберегли роботу попри війну. При цьому, станом на 11 день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 67,9% із них уже повернулись до виконання робочих задач. У новому опитуванні редакція вирішила уточнити, чи зберегли українські компанії заробітну плату працівникам.

Про дослідження: в анонімному опитуванні щодо зарплат взяли участь 642 читача порталу. З них 70,7% працюють в ІТ-індустрії.

Результати дослідження

Серед респондентів, станом на 10 березня 2022 року (15 день війни РФ проти України), 88,5% зберегли роботу. Нагадаємо, згідно з результатами минулого опитування, більшості вже вдалося повернутися до безпосереднього виконання задач. 93% працюють віддалено, й, частіше за все, за можливістю чи бажанням.



Що важливо, у 63,2% випадках компанії зберегли зарплату працівникам у повному розмірі.

13,4% респондентів повідомили про певні урізання винагороди роботодавцем.

Водночас, 14,6% опитаних виплати зарплат тимчасово зупинили.

Цікаво, що деякі компанії, опираючись на складне становище населення, навіть збільшили зарплати працівникам. Зокрема, AIN.UA про це повідомили 4,4% респондентів.

ain.ua

Довідка Finance.ua:

українці, які втратили роботу через війну, можуть отримати 6 500 грн в межах єПідтримки. На допомогу можуть претендувати наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, та ФОП усіх груп, зареєстровані у тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії;

Світовий банк вирішив виділити Україні додатково 723 мільйони доларів для «виходу із надзвичайної економічної ситуації» — гроші спрямують на критично важливі послуги для українських громадян, зокрема, на виплату зарплати працівникам лікарень, пенсій людям похилого віку та соціальні виплати для вразливих верств населення.



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