Минэкономики утвердило гранты более чем на 81 млн грн — Finance.ua

Минэкономики утвердило гранты более чем на 81 млн грн 24.07.2025, 16:21

Минэкономики утвердило гранты более чем на 81 млн грн

Еще 16 предприятий и предпринимателей смогут получить государственную поддержку по программе «Гранты для перерабатывающих предприятий». Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства утвердило новый перечень заявок, прошедших проверку и набравших необходимое количество баллов.

Об этом сообщило Минэкономики

Общая сумма согласованных грантов составляет более 81,3 млн грн, из которых около 38 млн грн будет профинансировано Минэкономики, остальное — Государственной службой занятости Украины.

Грантовая программа является частью политики развития украинских производителей «Сделано в Украине». На условиях софинансирования предприятия перерабатывающей отрасли получают средства на модернизацию работающего оборудования, приобретение и запуск нового.

«В целом с начала года мы уже согласовали 192 заявки на сумму свыше 955,6 миллионов гривен. Напомню, что в июле правительство добавило в грантовую программу еще одно важное направление — гранты на восстановление. Перерабатывающие предприятия, мощности которых пострадали из-за попадания, смогут привлечь дополнительные средства для восстановления», — отметил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Андрей Телюпа.

Кроме грантов на восстановление, Правительство внесло в обновленный Порядок реализации программы «Гранты для перерабатывающих предприятий» и другие дополнительные пункты, расширяющие ее действие:

Предприятия, выращивающие многолетние культуры и зарегистрированные в Государственном аграрном реестре могут получить грант на закупку оборудования для послеурожайной обработки агропродукции.

Грантовые средства теперь можно направить и на приобретение нематериальных активов — в частности, проведение исследований по запуску новой продукции в серийное производство (R&D).

Если проект состоит исключительно из оборудования украинского производства, что подтверждается сертификатом страны происхождения, для него действуют условия софинансирования 30/70: 30% взнос участника и 70% грантовые средства.

Подаваться на грант повторно могут предприятия, которые уже получали грант и выполнили все обязательства по предварительному договору (после утверждения Минэкономики акта о выполнении условий предыдущего гранта).

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