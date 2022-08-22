Минэкономики Украины прогнозирует падение экономики к концу 2022 года на 35-40% — Finance.ua

Минэкономики Украины прогнозирует падение экономики к концу 2022 года на 35-40% Сегодня 03:47 — Казна и Политика

Минэкономики Украины прогнозирует падение экономики к концу 2022 года на 35-40%

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в оставшиеся до конца 2022 года месяцы может упасть из-за развязанной россией войны на 35-40%.

Об этом сообщила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.

«По нашим подсчетам, по тем макропрогнозам, которые делает Министерство экономики, сворачивание экономики до конца года может быть на уровне 35-40%», — сказала она в эфире национального телемарафона.

Свириденко подчеркнула, что, кроме победы на военном фронте, на экономическом важной задачей является удержать экономическую стабильность и макростабильность и искать пути стимулирования экономической активности в государстве.

«Если мы говорим об этом пути — способствовать тем предприятиям, которые уже работали, имеют штат и рынки сбыта и смогли перестроиться за последние шесть месяцев, чтобы они и дальше активно работали», — сказала глава Минэкономики.

По ее словам, кроме программы микрогрантов и «єРобота», в правительстве разрабатывают изменения в программу «5-7-9», чтобы предприятия в прифронтовых областях, активы которых были разрушены, могли взять кредит и восстановиться.

Как сообщалось, Нацбанк прогнозирует замедление спада реального ВВП Украины в третьем и четвертом кварталах 2022 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году до 37,5% с 39,3% во втором квартале.

По оценкам НБУ, в первом квартале 2023 года экономика также сократится — еще на 19%, учитывая базу первого квартала этого года, когда спад составил 15,1%, а восстановление начнется со второго квартала следующего года. В частности, во втором квартале оно составит 17,5%, в третьем — 13,2% и в четвертом — 12,3%.

По итогам 2022 года Нацбанк прогнозирует спад ВВП на 33,4% и его рост на 5,5% в 2023 году и 4,9% — в 2024 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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