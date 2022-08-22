Минэкономики Украины прогнозирует падение экономики к концу 2022 года на 35-40% — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минэкономики Украины прогнозирует падение экономики к концу 2022 года на 35-40%

Казна и Политика
16
Минэкономики Украины прогнозирует падение экономики к концу 2022 года на 35-40%
Минэкономики Украины прогнозирует падение экономики к концу 2022 года на 35-40%
Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в оставшиеся до конца 2022 года месяцы может упасть из-за развязанной россией войны на 35-40%.
Об этом сообщила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.
«По нашим подсчетам, по тем макропрогнозам, которые делает Министерство экономики, сворачивание экономики до конца года может быть на уровне 35-40%», — сказала она в эфире национального телемарафона.
Свириденко подчеркнула, что, кроме победы на военном фронте, на экономическом важной задачей является удержать экономическую стабильность и макростабильность и искать пути стимулирования экономической активности в государстве.
«Если мы говорим об этом пути — способствовать тем предприятиям, которые уже работали, имеют штат и рынки сбыта и смогли перестроиться за последние шесть месяцев, чтобы они и дальше активно работали», — сказала глава Минэкономики.
По ее словам, кроме программы микрогрантов и «єРобота», в правительстве разрабатывают изменения в программу «5-7-9», чтобы предприятия в прифронтовых областях, активы которых были разрушены, могли взять кредит и восстановиться.
Как сообщалось, Нацбанк прогнозирует замедление спада реального ВВП Украины в третьем и четвертом кварталах 2022 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году до 37,5% с 39,3% во втором квартале.
По оценкам НБУ, в первом квартале 2023 года экономика также сократится — еще на 19%, учитывая базу первого квартала этого года, когда спад составил 15,1%, а восстановление начнется со второго квартала следующего года. В частности, во втором квартале оно составит 17,5%, в третьем — 13,2% и в четвертом — 12,3%.
По итогам 2022 года Нацбанк прогнозирует спад ВВП на 33,4% и его рост на 5,5% в 2023 году и 4,9% — в 2024 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.