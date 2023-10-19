Минэкономики планирует запустить «єБронювання» в «Дії» до конца 2023 года — Finance.ua

Минэкономики планирует запустить «єБронювання» в «Дії» до конца 2023 года Сегодня 16:02

Минэкономики планирует запустить «єБронювання» в «Дії» до конца 2023 года

Министерство экономики Украины планирует запустить механизм электронного бронирования в «Дії» до конца 2023 года. За техническую часть отвечает Министерство цифровой трансформации.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры в комментарии Forbes.

«Это позволит значительно ускорить процесс согласования списков лиц, которые необходимо забронировать, и выдачи финального решения», — отметил правовой эксперт проектного офиса «Дія.City» Дмитрий Зинченко.

Как указывает Forbes, еще предстоит завершить регуляторную часть, за которую отвечает Минэкономики. Ключевой момент — согласование постановления правительства, которое будет регулировать «єБронювання», с органами центральной власти, Пенсионным фондом, налоговой, заинтересованным бизнесом и т. д.

«Запускать отдельное приложение или платформу для «єБронювання» не планируют.

«Доступ к услуге „єБронювання“ будет осуществляться через приложение „Действие“», — утверждают в пресс-службе Минэкономики.

Как это будет работать?

Forbes объясняет, что через «єБронювання» руководители предприятия смогут узнать, сколько военнообязанных работников они смогут забронировать. Это станет возможно благодаря обмену данными между реестрами органов государственной власти, Минобороны и Генштаба ВСУ.

Если ввести в сервис учетные данные конкретного работника, можно будет проверить, подпадает ли он под бронирование, имеет ли дефицитную военную специальность, нужно ли обновить данные в ТЦК и т. д. Если человек подпадает под все критерии бронирования, получает отсрочку от призыва на военную службу на полгода.

Если данные нужно уточнить, то механизм предусматривает возможность бронирования на один месяц. За это время человек должен обратиться к ТЦК и актуализировать данные. После этого компания сможет полноценно забронировать такого работника.

После запуска «єБронювання» забронированные будут получать не бумажную выписку из приказа Минэкономики, а выписку из реестра забронированных военнообязанных. Она будет содержать QR-код, который будет считываться при пересечении границы.

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