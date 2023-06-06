Минцифры запускает пилотный проект по модернизации интернет-сетей в Украине — Finance.ua
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Минцифры запускает пилотный проект по модернизации интернет-сетей в Украине

Технологии&Авто
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Минцифры запускает пилотный проект по модернизации интернет-сетей в Украине
Минцифры запускает пилотный проект по модернизации интернет-сетей в Украине
Команда Минцифры при поддержке Nokia запускает пилотный проект модернизации интернет-сетей в Украине. В рамках проекта обновим телеком-оборудование и обеспечим переход на энергонезависимые интернет-сети. Они более защищены и устойчивы к обстрелам и обесточиваниям. Это позволит украинцам быть на связи даже в критических условиях, а провайдерам — не подвергать работников опасности.
Об этом пишет правительственный портал.
20% территории Украины находилось под оккупацией. И нуждается в полном восстановлении разрушенной цифровой инфраструктуры.

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«В военное время связь и интернет — технологическое превосходство над врагом. Одна из наших приоритетных задач — обеспечить более 1 млн украинцев — жителей прифронтовых населенных пунктов скоростным интернетом, который не зависит от света и устойчив к регулярным обстрелам. Благодарен Nokia, что первыми откликнулись и присоединились к проекту по восстановлению телеком-сетей. Компания готова обеспечить самое современное оборудование для фиксированного доступа в интернет и мобильной связи», — отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
На первом этапе проекта будет произведена оценка и анализ разрушений. Далее — проектирование модернизированных сетей, строительство и обновление оборудования.
Где начнут реализацию? Для запуска пилотного проекта рассматриваются 6 населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Киевской, Сумской и Черниговской областях. Первая область на очереди — Херсонская.
Например, в одном из сел в Херсонской области, куда недавно ездила команда Минцифры и Nokia, из средств связи есть только Starlink вблизи поселкового совета.
После пилотного запуска в нескольких населенных пунктах инициативу будут масштабировать, чтобы украинская связь была более устойчивой и энергонезависимой.
По материалам:
Finance.ua
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