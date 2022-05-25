Минцифры рассчитывает увеличить долю ІТ-сектора до 10% ВВП — Finance.ua

Минцифры рассчитывает увеличить долю ІТ-сектора до 10% ВВП

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Минцифры рассчитывает увеличить долю ІТ-сектора до 10% ВВП

Министерство цифровой трансформации рассчитывает увеличить долю ІТ-сектора в ВВП Украины до 10%.

Об этом во время International Diia Summit Brave Ukraine в Давосе заявил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Мы вкладывали наше видение в четыре цели: трансформировать на 100% все правительственные сервисы в сферу онлайн, обеспечить 95% населения лучшим качеством интернета, предоставить 6 млн украинцев основы цифровых навыков, увеличить долю ІТ в ВВП до 10%», — сказал Федоров.

В Минцифре рассчитывают, что в будущем Украина избавится от бумажной бюрократии и перейдет на кешлесс — полностью безналичные расчеты.

Как сообщалось, с 8 февраля в Украине работает специальный правовой режим «Дія.City», разработанный для развития IT-отрасли. Цель проекта — создать благоприятные условия для развития инновационного и технологического бизнеса.

Дія.City предоставляет возможность выбирать, какой корпоративный налог платить: налог на выведенный капитал (ННПК) в размере 9% или налог на прибыль — 18%. Также он вводит специальные ставки для работников IT-компаний и гиг-специалистов: налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 5%, единый социальный взнос — 22% от минимальной зарплаты, военный сбор — 1,5%. Если специалист получает более 240 тыс. евро в год, то весь доход выше этого лимита будет облагаться НДФЛ по ставке 18%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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