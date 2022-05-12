Минцифра откроет центр Дія.Бізнес в Варшаве для вынужденных переселенцев — Finance.ua
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Минцифра откроет центр Дія.Бізнес в Варшаве для вынужденных переселенцев

Сегодня 15:45Казна и Политика
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Из-за войны Минцифра откроет центр Дія.Бизнес в Варшаве для вынужденных переселенцев. Он будет работать на время войны.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
В нем украинцы смогут:
  • проконсультироваться о получении статуса беженца или других правовых оснований пребывания на территории Польши;
  • получить информацию о проживании и трудоустройстве в Польше;
  • узнать, как открыть бизнес в Польше.
Открытие Дія.Бизнес в Варшаве состоится 17 мая 2022 в 11:00.
По адресу: Варшава, Bagatela, 12

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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