Минцифра откроет центр Дія.Бізнес в Варшаве для вынужденных переселенцев — Finance.ua

Минцифра откроет центр Дія.Бізнес в Варшаве для вынужденных переселенцев
Сегодня 15:45 — Казна и Политика
Из-за войны Минцифра откроет центр Дія.Бизнес в Варшаве для вынужденных переселенцев. Он будет работать на время войны.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
В нем украинцы смогут:
- проконсультироваться о получении статуса беженца или других правовых оснований пребывания на территории Польши;
- получить информацию о проживании и трудоустройстве в Польше;
- узнать, как открыть бизнес в Польше.
Открытие Дія.Бизнес в Варшаве состоится 17 мая 2022 в 11:00.
По адресу: Варшава, Bagatela, 12
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