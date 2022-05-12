Минцифра откроет центр Дія.Бізнес в Варшаве для вынужденных переселенцев — Finance.ua

Минцифра откроет центр Дія.Бізнес в Варшаве для вынужденных переселенцев

Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Из-за войны Минцифра откроет центр Дія.Бизнес в Варшаве для вынужденных переселенцев. Он будет работать на время войны.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

В нем украинцы смогут:

проконсультироваться о получении статуса беженца или других правовых оснований пребывания на территории Польши;

получить информацию о проживании и трудоустройстве в Польше;

узнать, как открыть бизнес в Польше.

Открытие Дія.Бизнес в Варшаве состоится 17 мая 2022 в 11:00.

По адресу: Варшава, Bagatela, 12

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