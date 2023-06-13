Минагрополитики: на левобережье Херсонщины разрушены 107 гидротехнических сооружений — Finance.ua
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Минагрополитики: на левобережье Херсонщины разрушены 107 гидротехнических сооружений

Казна и Политика
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В результате подрыва рф Каховской ГЭС и затопления Херсонской области было разрушено 107 украинских гидротехнических сооружений. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
«На левобережье Херсонщины в результате подрыва Каховской ГЭС затоплено и полностью разрушено 107 гидротехнических сооружений Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины. В частности, в с. Старая Збурьевка Скадовского района затоплено 460,9 га выростных, зимовальных и нагульных прудов (16 объектов) общей стоимостью 3,4 млн грн», — говорится в сообщении.
По данным Минагрополитики, ориентировочный общий объем ущерба вследствие разрушения этих гидротехнических сооружений составляет 127,6 миллиона гривен.
Накануне глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что подрыв армией рф Каховской ГЭС привел к убыткам окружающей среде на сумму более 1,5 млрд евро. Затоплены около 55 тысяч гектаров леса.
В результате подрыва российскими оккупантами ГЭС Украина будет ежегодно терять около двух миллионов тонн производства аграрной продукции. Об этом рассказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Головня.
Также министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрилец заявил, что более 180 тысяч птиц и диких животных могут погибнуть из-за подрыва Каховской ГЭС.

Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия

По материалам:
УНН
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