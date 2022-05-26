Минагро хочет расширить льготное кредитование для аграриев — Finance.ua

Минагро хочет расширить льготное кредитование для аграриев

Минагро хочет расширить льготное кредитование для аграриев

Минагрополитики инициирует расширение доступного кредитования для аграриев, работающих в сфере переработки с/х продукции.

Об этом идет речь на Правительственном портале.

Заместитель министра Тарас Высоцкий заявил, что 31 мая будет завершено кредитование посевной кампании в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9» и подведены итоги ее эффективности. В целом же за три месяца более 10 тысяч аграриев получили финансирование более чем на 30 млрд грн.

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По его словам, министерство хочет расширить перечень тех, кто может получить кредиты под государственные гарантии, включив в этот перечень перерабатывающие предприятия.

«Предприятия, работающие в этой сфере, за счет портфельных гарантий смогут выкупить у с/х товаропроизводителей определенный запас их продукции, а последние, в свою очередь, смогут погасить часть тело кредита», — добавил директор финансово-экономического департамента Баграт Ахиджанов.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Самые лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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