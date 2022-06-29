Миллиардер Брэнсон приехал в Гостомель: заинтересовался восстановлением аэродрома — Finance.ua

Миллиардер Брэнсон приехал в Гостомель: заинтересовался восстановлением аэродрома
Основатель компании Virgin Galactic, миллиардер Ричард Брэнсон, побывал в Гостомеле в среду, 29 июня.
Об этом сообщает глава Гостомельской поселковой военной администрации Тарас Думенко.
«В Гостомеле он интересовался аэродромом ГП „Антонов“, возможностями его восстановления. Рассказал гостю о таких перспективах и существующих проектах реконструкции аэродрома», — написал Думенко.
Как сообщалось, Бренсон несколько раз высказывался в поддержку Украины. Так, например, ранее в своей статье Бренсон призвал мировых бизнесменов объединиться в связи с возможным вторжением россии в Украину. Он заявил, что необходимо отстоять суверенитет страны в условиях российской агрессии.
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