Миллиардер Брэнсон приехал в Гостомель: заинтересовался восстановлением аэродрома — Finance.ua

Миллиардер Брэнсон приехал в Гостомель: заинтересовался восстановлением аэродрома Сегодня 08:38

Основатель компании Virgin Galactic, миллиардер Ричард Брэнсон, побывал в Гостомеле в среду, 29 июня.

Об этом сообщает глава Гостомельской поселковой военной администрации Тарас Думенко.

миллиардер Ричард Брэнсон в Гостомеле, РБК-Україна

«В Гостомеле он интересовался аэродромом ГП „Антонов“, возможностями его восстановления. Рассказал гостю о таких перспективах и существующих проектах реконструкции аэродрома», — написал Думенко.

Как сообщалось, Бренсон несколько раз высказывался в поддержку Украины. Так, например, ранее в своей статье Бренсон призвал мировых бизнесменов объединиться в связи с возможным вторжением россии в Украину. Он заявил, что необходимо отстоять суверенитет страны в условиях российской агрессии.

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