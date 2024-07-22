Microsoft выпустила утилиту, которая возобновляет работу ПК, пострадавших от сбоя CrowdStrike — Finance.ua
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Microsoft выпустила утилиту, которая возобновляет работу ПК, пострадавших от сбоя CrowdStrike

Технологии&Авто
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Microsoft выпустила утилиту, которая возобновляет работу ПК, пострадавших от сбоя CrowdStrike
Microsoft выпустила утилиту, которая возобновляет работу ПК, пострадавших от сбоя CrowdStrike
Корпорация Microsoft создала специальный инструмент, позволяющий быстро возобновить работу ПК, пострадавших от недавнего сбоя CrowdStrike, сообщает The Verge.
Утилита устанавливается на USB-накопитель — с его помощью администраторы могут устранить неполадку на затронутых проблемой компьютерах. Программа загружается в среду Windows PE, получая доступ к накопителю столкнувшейся с неполадкой машины. Она автоматически удаляет файл, из-за которого и возник масштабный сбой.
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Если диск ПК защищен шифрованием через BitLocker, инструмент запросит ключ и продолжит процесс восстановления.
Ранее в сети появились другие способы разрешения ситуации: включение и выключение ОС до 15 раз или ручное удаление неисправного драйвера через безопасный режим. Но решение от Microsoft является единственной официальной рекомендацией создателей Windows.
Стоит отметить, что в CrowdStrike уже выпущено обновление, призванное устранить последствия сбоя. Однако не все компьютеры автоматически получили его.
По материалам:
Українські Новини
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