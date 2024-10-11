Microsoft вводит возможность покупать и играть в игры Xbox на Android — Finance.ua
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Microsoft вводит возможность покупать и играть в игры Xbox на Android

Фондовый рынок
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Корпорация Microsoft объявила о грядущем обновлении для Android-приложения Xbox, которое позволит пользователям запускать игры и покупать их прямо со смартфона.
Как сообщает 9to5Google, такое обновление готовится на фоне решения суда обязать Google отказаться от Google Play Billing для всех приложений в Google Play. Обновление Android-приложения Xbox ожидается в ноябре после того, как Google выполнит требования суда.
Как именно будут работать игры с Xbox на Android, не уточняется. Журналисты предполагают, что, скорее всего, речь идет об «облачном» гейминге, что позволит избежать необходимости мощного оборудования на устройстве — вся нагрузка ляжет на облачные серверы.
Напомним, в начале октября суд признал Google монополистом и обязал предоставить конкурирующим сторонним магазинам приложений доступ к полному каталогу Google Play. Компания уже подала апелляцию, однако предпосылок для изменения решения суда США нет.
По материалам:
УНІАН
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