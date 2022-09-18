Microsoft решает проблемы с голосовым вводом в Windows 11 — Finance.ua
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Microsoft решает проблемы с голосовым вводом в Windows 11

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Windows 11 имеет встроенную службу распознавания речи, позволяющую пользователям вводить текст с помощью голоса. По какой-то причине в последнее время клиенты сталкиваются с разными проблемами с голосовым вводом текста в последней операционной системе Microsoft.
После нажатия Win+H (специальная клавиша для запуска голосового ввода) Windows 11 показывала сообщение «Что-то пошло не так», не разрешая клиентам вводить текст голосом.
Microsoft не потребовалась много времени, чтобы признать и решать проблему. Компания опубликовала новое сообщение на сайте Windows Health Dashboard, в котором говорится, что изменение на стороне сервера решило проблему.
Теперь все пострадавшие клиенты должны иметь доступ к голосовому вводу в Windows 11 с помощью комбинации клавиш Win+H или другими способами.
Корпорация Майкрософт говорит, что пораженные платформы включают только клиентскую версию Windows 11 21H2, и исправление ошибки не требует от пользователей никаких действий.
В Windows 11 все еще есть некоторые известные ошибки, ожидающие исправления от Microsoft. Операционная система не может открыть XPS документы с неанглийскими символами, и существует проблема, по которой компьютеры загружаются в режим восстановления BitLocker после установки обновления Secure Boot DBX.
По материалам:
Portaltele
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