Microsoft решает проблемы с голосовым вводом в Windows 11 — Finance.ua

Microsoft решает проблемы с голосовым вводом в Windows 11 Сегодня 23:12 — Фондовый рынок

Windows 11 имеет встроенную службу распознавания речи, позволяющую пользователям вводить текст с помощью голоса. По какой-то причине в последнее время клиенты сталкиваются с разными проблемами с голосовым вводом текста в последней операционной системе Microsoft.

После нажатия Win+H (специальная клавиша для запуска голосового ввода) Windows 11 показывала сообщение «Что-то пошло не так», не разрешая клиентам вводить текст голосом.

Microsoft не потребовалась много времени, чтобы признать и решать проблему. Компания опубликовала новое сообщение на сайте Windows Health Dashboard , в котором говорится, что изменение на стороне сервера решило проблему.

Теперь все пострадавшие клиенты должны иметь доступ к голосовому вводу в Windows 11 с помощью комбинации клавиш Win+H или другими способами.

Корпорация Майкрософт говорит, что пораженные платформы включают только клиентскую версию Windows 11 21H2, и исправление ошибки не требует от пользователей никаких действий.

В Windows 11 все еще есть некоторые известные ошибки, ожидающие исправления от Microsoft. Операционная система не может открыть XPS документы с неанглийскими символами, и существует проблема, по которой компьютеры загружаются в режим восстановления BitLocker после установки обновления Secure Boot DBX.

Portaltele По материалам:

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