Microsoft обнаружила первые попытки российских хакеров повлиять на выборы в США — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Microsoft обнаружила первые попытки российских хакеров повлиять на выборы в США

Фондовый рынок
14
Microsoft обнаружила первые попытки российских хакеров повлиять на выборы в США
Microsoft обнаружила первые попытки российских хакеров повлиять на выборы в США
Корпорация Microsoft заявила, что в течение последних 45 дней активизировались российские хакерские группы, предпринимающие попытки повлиять на предстоящие президентские выборы в США.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.
В отчете компании отмечается, что связанные с россией учетные записи распространяют противоречивый контент, направленный на американскую аудиторию, в частности, с критикой поддержки Украины в войне с россией. Хотя активность россии, зафиксированная Microsoft, не так интенсивна, как во время предыдущих президентских выборов в США, она может вырасти в ближайшие месяцы, говорится в материале.
«Сообщения относительно Украины — через традиционные медиа и социальные медиа — набрали обороты в последние два месяца благодаря сочетанию скрытых и открытых кампаний от по меньшей мере 70 связанных с рф групп, которые мы отслеживаем», — отметили в Microsoft.
В корпорации отметили, что наиболее активная из обнаруженных российских информационных кампаний связана с администрацией российского президента путина. Другая кампания направлена ​​на публикацию дезинформации в сети на разных языках, при этом сообщения обычно начинаются с того, что это якобы распространяет «разоблачитель» или «журналист». После этого фейковый контент распространяется по ряду вебсайтов, среди которых DC Weekly. Miami Chronical и Intel Drop.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.