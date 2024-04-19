Microsoft обнаружила первые попытки российских хакеров повлиять на выборы в США — Finance.ua

Microsoft обнаружила первые попытки российских хакеров повлиять на выборы в США 19.04.2024, 00:57 — Фондовый рынок

Microsoft обнаружила первые попытки российских хакеров повлиять на выборы в США

Корпорация Microsoft заявила, что в течение последних 45 дней активизировались российские хакерские группы, предпринимающие попытки повлиять на предстоящие президентские выборы в США.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters

В отчете компании отмечается, что связанные с россией учетные записи распространяют противоречивый контент, направленный на американскую аудиторию, в частности, с критикой поддержки Украины в войне с россией. Хотя активность россии, зафиксированная Microsoft, не так интенсивна, как во время предыдущих президентских выборов в США, она может вырасти в ближайшие месяцы, говорится в материале.

«Сообщения относительно Украины — через традиционные медиа и социальные медиа — набрали обороты в последние два месяца благодаря сочетанию скрытых и открытых кампаний от по меньшей мере 70 связанных с рф групп, которые мы отслеживаем», — отметили в Microsoft.

В корпорации отметили, что наиболее активная из обнаруженных российских информационных кампаний связана с администрацией российского президента путина. Другая кампания направлена ​​на публикацию дезинформации в сети на разных языках, при этом сообщения обычно начинаются с того, что это якобы распространяет «разоблачитель» или «журналист». После этого фейковый контент распространяется по ряду вебсайтов, среди которых DC Weekly. Miami Chronical и Intel Drop.

Укрінформ По материалам:

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