Microsoft не будет полностью отказываться от Windows 7 до 2026 года — Finance.ua
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Microsoft не будет полностью отказываться от Windows 7 до 2026 года

Фондовый рынок
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Компания Microsoft перестала бесплатно поддерживать операционную систему Windows 7 еще два года назад, но за отдельную оплату отдельным организациям и предприятиям продолжают оказывать поддержку.
Ранее компания планировала оказывать расширенную поддержку еще три года, но сейчас все похоже на то, что ситуация будет выглядеть иначе.
Так, в июльских патчах безопасности под кодовыми номерами KB5015861 и KB5015862 есть список необходимых лицензий и ключей, дающих возможность продолжения расширенной поддержки. Это означает, что поддержка будет завершена не в 2023 году, а в январе 2026. Стоит отметить, что Windows 7 на данный момент имеет 11.54 процента рынка, что больше, чем у Windows 11, которая имеет 10.96 процента.
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В рамках программы расширенной поддержки будут обновляться операционные системы Windows 7 SP1 Enterprise, Windows 7 SP1 Pro, Windows Server 2008 R2, Windows Embedded Standard 7 и Windows Embedded POS Ready 7. Ранее стало известно, что цена расширенных обновлений для Windows 7 в этом году выросла с 50 до 100 долларов за каждый компьютер.
По материалам:
ITsider.
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