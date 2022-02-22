Microsoft начала разработку Windows 12 — Finance.ua

Microsoft начала разработку Windows 12

Microsoft

Летом 2021 года Microsoft анонсировала свою новую настольную операционную систему — Windows 11. Накануне компания выпустила первое крупное обновление для нее, добавив в систему много интересных фишек.

Но, внезапно, в сети появилась информация, согласно которой редмондцы приступили к раннему этапу разработки следующей версии Windows — Windows 12. Для этих целей в компании меняют персонал, готовя новый состав команды для старта разработки новой операционной системы.

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Другой анонимный источник, работающий внутри Microsoft, заявил, что «Windows 12 уже находится в стадии разработки и для этого понадобится два модуля TPMs», представляющих спецификацию криптопроцессора для хранения криптографических ключей для защиты информации.

Учитывая, насколько ранним является этап создания новой ОС компании, ожидать каких-то официальных деталей в ближайшее время пока не стоит.

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