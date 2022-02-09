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Microsoft выпустила первое крупное обновление Windows 11

Microsoft выпустила первое крупное обновление Windows 11

Microsoft 15 февраля выпустила первое большое обновление для Windows 11. В нем появилась поддержка приложений Android, был переработан «Блокнот» и Media Player. Также в обновление включен ряд улучшений панели задач, сообщает The Verge.

Обновление доступно через Центр обновления Windows, и распространяться оно будет волнами.

Среди главных изменений – установка приложений Android из магазина Amazon (пока она доступна только для пользователей в США). Полноценная поддержка apk пока не предусмотрена, но Google обещала выпустить свое приложение для запуска Android-игр на ПК с Windows.

Изменения в панели задач стали самыми заметными. С момента запуска Windows 11 время и дата не отображались на нескольких мониторах. Теперь этот недостаток исправлен.

Добавлены виджеты погоды, а также новая функция отключения/включения звука на панели задач для вызовов в Microsoft Teams.

Были переработаны Media Player и Блокнот. В текстовом редакторе появилась многоэтапная отмена, изменился интерфейс поиска и введена поддержка ночного режима. Новое приложение Медиаплеера заменит Groove Music и Windows Media Player. Новый вариант поддерживает как аудио, так и видео. Дизайн также изменился, приблизившись к пользовательскому интерфейсу Windows 11.

По материалам ITC.ua
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