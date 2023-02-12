Micron Technology урезает зарплаты топ-менеджмента на 15-25% — Finance.ua

Micron Technology урезает зарплаты топ-менеджмента на 15-25% Сегодня 04:46 — Фондовый рынок

Micron Technology урезает зарплаты топ-менеджмента на 15-25%

Крупнейший изготовитель микросхем памяти в США Micron Technology Inc. сокращает зарплаты руководителей на 20% и останавливает выплату премий, таким образом производитель чипов пытается справиться с кризисом в отрасли.

Об этом пишет Bloomberg

Так, заработная плата главного исполнительного директора Санджая Мехротра сократится на одну пятую, а вице-президентов — на 15%.

Заработная плата старших вице-президентов будет снижена на 10%, а бонусы будут приостановлены.

В компании говорят, что это сокращение сократит целевую денежную компенсацию управленцев на 53-75%. Компания также урезает заработную плату более широкой группе руководителей, а членам совета директоров, не являющимся сотрудниками, на 20% сократят денежную компенсацию.

Мехротра имел базовую зарплату в размере $1,41 млн в 2022 финансовом году, но большая часть его общей компенсации в размере $28,8 млн пришлась на акции.

Решение следует за планом сокращения рабочих мест в Micron на 10%. Компания борется с вялым спросом на микросхемы памяти из-за замедления продаж персональных компьютеров и других устройств. В декабре 2022 года Micron заявила, что из-за наибольшего перенасыщения отрасли за более чем десятилетие ей будет трудно вернуться к прибыльности в 2023 году. Компания также прогнозирует резкое падение продаж и большие убытки, чем предполагали аналитики, в текущем квартале.

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borgexpert По материалам:

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