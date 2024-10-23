MiCA: как это изменит крипторынок — Finance.ua

MiCA: как это изменит крипторынок Сегодня 08:33 — Криптовалюта

MiCA: как это изменит крипторынок

MiCA является частью цифровой финансовой стратегии Европейской комиссии, которая включает в себя законодательное предложение по пилотному режиму тестирования решений для торговли и расчетов с помощью технологии блокчейн.

Она распространяется на любые криптоактивы, включая ценные бумаги и электронные деньги, на которые сейчас не распространяются традиционные финансовые правила ЕС.

Как это изменит рынок

Первое, что дает MiCA — повышение доверия и институционализацию. Нормативная база вносит больше прозрачности и стабильности на крипторынок , что может привлечь больше институциональных инвесторов, ранее остерегавшихся инвестировать из-за отсутствия регуляции.

Параллельно введение единой правовой базы в ЕС упрощает доступ к крипторынку для компаний, поскольку они смогут работать во всех странах унии по одной лицензии.

Для многих криптоактивов, особенно стейблкоинов, будет введено больше контроля и ответственности со стороны регуляторов, что может уменьшить риск волатильности.

Компании, предоставляющие услуги с криптоактивами, должны будут выполнить дополнительные регулятивные требования, что может усложнить работу для мелких провайдеров и увеличить стоимость услуг.

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