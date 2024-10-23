MiCA: как это изменит крипторынок — Finance.ua
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MiCA: как это изменит крипторынок

Криптовалюта
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MiCA: как это изменит крипторынок
MiCA: как это изменит крипторынок
MiCA является частью цифровой финансовой стратегии Европейской комиссии, которая включает в себя законодательное предложение по пилотному режиму тестирования решений для торговли и расчетов с помощью технологии блокчейн.
Она распространяется на любые криптоактивы, включая ценные бумаги и электронные деньги, на которые сейчас не распространяются традиционные финансовые правила ЕС.

Курс криптовалют к доллару

Как это изменит рынок

Первое, что дает MiCA — повышение доверия и институционализацию. Нормативная база вносит больше прозрачности и стабильности на крипторынок, что может привлечь больше институциональных инвесторов, ранее остерегавшихся инвестировать из-за отсутствия регуляции.
Параллельно введение единой правовой базы в ЕС упрощает доступ к крипторынку для компаний, поскольку они смогут работать во всех странах унии по одной лицензии.
Для многих криптоактивов, особенно стейблкоинов, будет введено больше контроля и ответственности со стороны регуляторов, что может уменьшить риск волатильности.
Компании, предоставляющие услуги с криптоактивами, должны будут выполнить дополнительные регулятивные требования, что может усложнить работу для мелких провайдеров и увеличить стоимость услуг.
Читайте больше в нашей статье:

MiCA для крипторынка. Последствия для криптоинвестора

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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