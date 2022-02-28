МХП собирает заявки организаций на бесплатные поставки курятины — Finance.ua

Агрохолдинг МХП собирает заявки на бесплатные поставки партий охлажденной и замороженной курятины под ТМ «Наша Ряба» для поддержания продовольственной безопасности Украины во время нападения РФ, приоритет отдается Вооруженным силам Украины, Территориальной обороне, больницам и беженцам.
«Пока украинцы с оружием в руках борются с врагом, важно поддерживать продовольственную безопасность Украины. У МХП достаточно продукции для этого. Мы готовы передавать продукты „Наша Ряба“ бесплатно тем, кто в этом нуждается больше всего. Мы готовы помогать, в первую очередь, Вооруженным силам Украины, Территориальной обороне, больницам и беженцам», — говорится в сообщении бренда.