МХП собирает заявки организаций на бесплатные поставки курятины — Finance.ua

МХП собирает заявки организаций на бесплатные поставки курятины

Сегодня 20:29 — Казна и Политика

Агрохолдинг МХП собирает заявки на бесплатные поставки партий охлажденной и замороженной курятины под ТМ «Наша Ряба» для поддержания продовольственной безопасности Украины во время нападения РФ, приоритет отдается Вооруженным силам Украины, Территориальной обороне, больницам и беженцам.

«Пока украинцы с оружием в руках борются с врагом, важно поддерживать продовольственную безопасность Украины. У МХП достаточно продукции для этого. Мы готовы передавать продукты „Наша Ряба“ бесплатно тем, кто в этом нуждается больше всего. Мы готовы помогать, в первую очередь, Вооруженным силам Украины, Территориальной обороне, больницам и беженцам», — говорится в сообщении бренда.

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«Наша Ряба» также обратилась к другим бизнесменам с предложением сотрудничать в вопросах общей логистики ее продукции ведомствам и организациям.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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