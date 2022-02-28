МХП собирает заявки организаций на бесплатные поставки курятины — Finance.ua
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МХП собирает заявки организаций на бесплатные поставки курятины

Сегодня 20:29Казна и Политика
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Агрохолдинг МХП собирает заявки на бесплатные поставки партий охлажденной и замороженной курятины под ТМ «Наша Ряба» для поддержания продовольственной безопасности Украины во время нападения РФ, приоритет отдается Вооруженным силам Украины, Территориальной обороне, больницам и беженцам.
Соответствующая информация обнародована на Facebook-странице «Нашей Рябы».
«Пока украинцы с оружием в руках борются с врагом, важно поддерживать продовольственную безопасность Украины. У МХП достаточно продукции для этого. Мы готовы передавать продукты „Наша Ряба“ бесплатно тем, кто в этом нуждается больше всего. Мы готовы помогать, в первую очередь, Вооруженным силам Украины, Территориальной обороне, больницам и беженцам», — говорится в сообщении бренда.
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«Наша Ряба» также обратилась к другим бизнесменам с предложением сотрудничать в вопросах общей логистики ее продукции ведомствам и организациям.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Інтерфакс-Україна
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