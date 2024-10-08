Международный отельный оператор планирует открыть отели в Киеве и Львове — Finance.ua

Международный отельный оператор планирует открыть отели в Киеве и Львове Сегодня 14:34 — Фондовый рынок

Международный отельный оператор планирует открыть отели в Киеве и Львове

Международный отельный оператор Accor (Франция) планирует открыть Novotel Lviv и Novotel Living Kyiv до конца 2025 года, в планах подписание договора об открытии ibis в Хмельницком, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» вице-президент по операционной деятельности региона Украина, Грузия и СНГ Андрей Давиденко.

«Novotel Lviv должен быть открыт до конца 2025 года, так же, как и Novotel Living Kyiv. О сроках открытия ibis Budget в Киеве говорить рано. Из новостей о расширении сети — планируем подписать договор об открытии ibis в Хмельницком, ориентировочный старт его работы — 2027 год», — сообщил Давыденко.

Как сообщалось, в 2023 году подписан договор на техническое сопровождение и управление ibis Budget на столичном Подоле. В нем предусмотрено 126 номеров, в некоторых будет применен формат хостела.

У Novotel Lviv (пл. Мицкевича 9) будет 128 номеров, у Novotel Living Kyiv (ул. Гоголевская) — 49 апартаментов.

Ранее, в конце декабря 2022 года, Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) выделил EUR8 млн кредита на строительство 4-звездочного отеля Novotel во Львове ООО «Центр развития недвижимости», бенефициарами которого является мажоритарный владелец группы компаний «ОККО» Виталий Антонов и ее СЕО Василий Даниляк. Общий бюджет проекта заявлен EUR14 млн.

Давыденко отметил восстановление спроса. «Активность рынка по состоянию на август и сентябрь 2024 года — самая высокая с начала полномасштабной войны, как в Киеве, так и во Львове», — сказал он.

Справка Finance.ua:

Accor — один из ведущих гостиничных операторов в мире — открыл первый отель под брендом Novotel в Лилли (Франция) 1967 года.

Accor объединяет более 5,7 тыс. отелей, курортов и резиденций в 110 странах под более чем 40 брендами: Raffles, Sofitel, Fairmont, OneFineStay, MGallery, Pullman, Swissotel, Mövenpick, Grand Mercure, The Sebel, 25 hours hotel Handwritten, Novotel, Mercure, Tribe, Adago, Mama Shelter, Ibis, Ibis Styles, Adagio success, Ibis Budget, Jo&Joe, hotelFormule1, hotel F1, Thalassa sea&spa, greet и т. д.

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