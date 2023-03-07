Международные резервы Украины за месяц упали на 1 млрд долларов — Finance.ua

Международные резервы Украины за месяц упали на 1 млрд долларов Сегодня 16:16 — Казна и Политика

Международные резервы Украины за месяц упали на 1 млрд долларов

По состоянию на 1 марта 2023 г. международные резервы Украины по предварительным данным составили 28 864,6 млн дол. США. В феврале они снизились на 3,5% (на 1063,65 млн долларов).

Об этом говорится на сайте Национального банка.

Почему снизились резервы

Как говорится в сообщении, международные резервы снизились в результате интервенций Национального банка по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины, которые в значительной степени были компенсированы валютными привлечениями в пользу правительства.

В целом в феврале 2023 года динамику международных резервов определял ряд факторов:

1. Операции Национального банка на валютном рынке Украины.

В феврале 2023 года Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке 2 479,7 млн дол. США и выкупил в резервы — 27,7 млн дол. США. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце снизилась по сравнению с январем 2023 года на 609 млн дол. США — до 2 452,0 млн дол. США.

Уменьшение объемов валютных интервенций НБУ по сравнению с предыдущим месяцем обусловлено как окончательным исчерпанием давления со стороны дополнительных бюджетных расходов в конце 2022 года, так и стабилизацией курсовых ожиданий благодаря последовательной монетарной политике НБУ и отказу от прямого финансирования дефицита бюджета в 2023 году.

2. Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 2395,8 млн дол. США. Из этой суммы:

2 065,4 млн дол. США получены от Всемирного банка, в том числе 1 246,9 млн дол. США — от Соединенных Штатов (через трастовый фонд Всемирного банка);

330,4 млн дол. США — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 570,4 млн дол. США, из которых 354,0 млн дол. США — за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, 154,1 млн дол. США — долг перед Всемирным банком, остальные — долг перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 306,3 млн дол. США.

3. Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В феврале в результате переоценки стоимость финансовых инструментов уменьшилась на 130,7 млн дол. США.

Текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 3,7 месяца грядущего импорта.

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