Международные резервы снизились: в Нацбанке объяснили причины — Finance.ua

Международные резервы снизились: в Нацбанке объяснили причины Сегодня 17:00 — Казна и Политика

Международные резервы снизились: в Нацбанке объяснили причины

По состоянию на 1 октября 2024 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли 38 898,6 млн долл. США. В сентябре они снизились на 8,1%.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

«Такая динамика обусловлена ​​валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции были частично компенсированы поступлениями от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ) и одним из самых маленьких с начала года объемом международной помощи, которые поступили в сентябре после значительных объемов в августе. Это еще раз продемонстрировало присущую для этого года неритмичность поступления помощи от международных партнеров», — пояснили в Нацбанке.

Источник: НБУ

Динамику международных резервов в сентябре определял ряд факторов:

1. Операции НБУ на валютном рынке.

Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке 3 213,8 ​​млн долл. США и выкупил в резервы 0,6 млн долл. США. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в сентябре составила 3 ​​213,2 млн долл. США.

2. Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 674,7 млн долл. США. Из этой суммы:

603,6 млн долл. США — от размещения валютных ОВГЗ;

60,0 млн долл. США — от Всемирного банка;

11,1 млн долл. США — от Банка развития Совета Европы.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 552,4 млн долл. США, из которых:

456,3 млн долл. США — обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

52,1 млн долл. США — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

44,0 млн долл. США — уплата другим международным кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 729,8 млн долл. США.

3. Переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В сентябре благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 381,8 млн долл. США.

Источник: НБУ

«Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,0 месяца будущего импорта», — добавили в НБУ.

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