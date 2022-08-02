Международные компании остаются работать в рф несмотря на обещания, — KSE Institute — Finance.ua
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Международные компании остаются работать в рф несмотря на обещания, — KSE Institute

Фондовый рынок
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По состоянию на 31 июля эксперты KSE Institute идентифицировали около 2390 компаний, организаций и их брендов из 78 стран и 56 отраслей, а также их позицию по работе на рынке рф.
Для ~800 публичных групп компаний KSE также идентифицировали их операционный бизнес в россии (наличие контрольной доли в юридическом лице), что позволило подсчитать стоимость инвестированного в стране капитала (около 116,4 млрд долл. США), локальную выручку (на общую сумму 225 ,5 млрд долл. США), а также персонал (около 865 тыс. человек).
1640 иностранных компаний уже сократили, приостановили или прекратили свою деятельность в россии. Также в KSE добавили информацию о компаниях, завершивших продажу своего бизнеса в россии на базе собранной из официальных реестров информации.
Как видно из таблиц, по состоянию на 31 июля:
  • компании, уже полностью вышедшие из россии, имели 187,5 тыс. человек персонала, $17,4 млрд годового дохода и $7,2 млрд капитала;
  • компании, объявившие о полном выходе из россии, имели 106 тыс. человек персонала, $30,7 млрд годового дохода и $17,8 млрд капитала;
  • компании, приостановившие свою деятельность на российском рынке, имели 117 тыс. человек персонала, годовой доход в размере $56,2 млрд и $32,8 млрд капитала.
Международные компании остаются работать в рф несмотря на обещания, — KSE Institute
Основная проблема отслеживания выхода компаний состоит в том, что объявления компаний и даже изменения в собственности российского бизнеса международных компаний не гарантируют фактического выхода компании. Иногда внимание общественности и инсайдерская информация могут прояснить ситуацию. Но это нечасто доступно для компаний, особенно для тех, кто мало освещен в СМИ.
Больше всего подозрений вызывает одна из популярных стратегий выхода компаний, заключающаяся в передаче или продаже российского бизнеса местному менеджменту. Это стратегия компаний профессиональных услуг и многих других. Вот пример того, что может быть не так при таком выходе. В начале марта компания WPP, владелец рекламного агентства GroupM, объявила о решении прекратить работу в россии. В мае компания сменила название на Group4Media. Однако вот что сообщила СЕО Group4Media Мария Колосова: «Мы по-прежнему поддерживаем связь с зарубежными коллегами, продолжаем работать в соответствии с принятыми международными и российскими стандартами и полностью выполняем свои обязательства перед нашими клиентами и партнерами».
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«Вопрос в том, ушла ли GroupM из России, или это просто прикрытие. Поскольку компании, переданные в местное управление, продолжают работать, вопрос о том, полностью ли они отделены от своих групп, остается открытым», — пишут в Киевской школе экономики.
Другим примером является серый импорт. В марте россия разрешила параллельный импорт товаров. Это значит, что продукты могут ввозиться в рф без согласия их производителя. Были новости о том, что в магазинах начали продавать серый импорт.
Роль производителя в данной схеме сомнительна. Например, в начале июня сообщалось о частичном возобновлении работы завода Samsung в Калужской области, производившего телевизоры и бытовую технику. Эта продукция не может продаваться напрямую в россии, но ее можно экспортировать в страны СНГ, после чего ввозить по схеме параллельного импорта.
Приведенные выше примеры являются еще одним доказательством того, как важно удерживать внимание общественности и давление на компании, чтобы они выходили с рынка, поскольку некоторые компании лишь формально соблюдают санкции и ищут способы продолжить деятельность.

Как россияне пытаются обойти санкции

По материалам:
Finance.ua
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