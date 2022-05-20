Международное кадровое агентство Kelly Services продает бизнес в рф и уходит с рынка — Finance.ua

Международное кадровое агентство Kelly Services продает бизнес в рф и уходит с рынка

Сегодня 11:12 — Фондовый рынок

Международное кадровое агентство Kelly Services продает бизнес в рф и уходит из страны — ищет покупателя на свой российский бизнес.

Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на источники среди сотрудников агентства.

Информацию также подтвердил источник в одной из российских рекрутинговых компаний и независимый специалист по трудоустройству.

Компания работает в россии с 1993 года, ее штат там превышает 400 человек. В 2021 году выручка основного российского юрлица Kelly Services составляла около 8 млрд рублей.

В пресс-службе Kelly Services в ответ на запрос издания сообщили, что компания сообщает о переводе своих локальных активов из международного в российское управление. На сегодняшний день основное юридическое лицо компании в россии, «Келли Сервисез Си-Ай-ЭС», принадлежит швейцарской «Келли Сервисис Менеджмент Сарль».

Такое решение было принято «в связи с сложившимися обстоятельствами и после тщательного анализа своей структуры и возможностей», говорится в пресс-релизе, который Forbes Russia получил в ответ на запрос о продаже бизнеса на российском рынке.

В настоящее время, как сообщается в релизе, менеджмент компании работает над стратегией перевода, которая «обеспечит безопасность бизнеса и продолжение операционной деятельности российских подразделений Kelly Services».

В Kelly Services отказались раскрывать, на каких условиях компания будет передана российским владельцам и с кем ведутся переговоры.

Один из сотрудников Kelly Services утверждает, что на покупку компании есть три компании-кандидата.

Источник издания в одной из российских рекрутинговых компаний не исключает, что компания может пойти «по понятной уже схеме продаж или передачи российской части бизнеса местному менеджменту».

После завершения перехода подразделения кадрового агентства российским владельцам бренд Kelly больше не будет представлен в россии, писало 12 мая издание The Detroit News со ссылкой на заявление Питера Куигли, генерального директора компании Kelly Services.

Компания, в частности, занимается подбором постоянного персонала, HR консалтингом и аутсорсингом бизнес-процессов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.