Международная организация по миграции запросила еще $514 млрд для пострадавших от войны украинцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Международная организация по миграции запросила еще $514 млрд для пострадавших от войны украинцев

Сегодня 19:41Мир
46
Международная организация по миграции запросила еще $514 млрд для пострадавших от войны украинцевМеждународная организация по миграции запросила еще $514 млрд для пострадавших от войны украинцев
Международная организация по миграции (МОМ) запросила $514 млн на оказание гуманитарной помощи пострадавшим от войны жителям Украины, в том числе украинским беженцам в других странах.
По данным ООН, с начала войны количество внутренних вынужденных переселенцев достигло 7,7 млн человек, а количество беженцев — пять миллионов, включая не менее 233 тысяч граждан третьих стран.
Читайте также
«МОМ продолжает оказывать поддержку правительству Украины и властям на местах, а также НКО и организациям гражданского общества. Главный компонент такой помощи — обеспечение крова для тех, кому пришлось покинуть свои дома, спасаясь от военных действий. Вместе с партнерами МОМ пытается приспособить под временное жилье разные здания и создать больше центров приема, распределения и транзита для внутренних переселенцев и беженцев», — говорится в сообщении организации.
Выступая накануне в Киеве, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что в отличие от масштабных гуманитарных операций ООН в некоторых других странах, в Украине существуют эффективные институты и правительство, поддерживающее своих граждан, и ООН координирует все свои усилия с этими структурами.
Место для вашей рекламы
«Это одна из наиболее стремительно расширяющихся гуманитарных операций из тех, что мы когда-либо разворачивали. Я понимаю, что все идеально; и все, что мы можем сделать сегодня, меркнет перед масштабом потребностей. Я приехал, чтобы заверить вас в том, что мы будем и дальше укреплять эти усилия, координируя их на каждом этапе с правительством Украины», — сказал Гутерриш.

Открытие счета и денежные переводы за границей

По материалам: Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.