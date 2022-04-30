Международная организация по миграции запросила еще $514 млрд для пострадавших от войны украинцев — Finance.ua

«МОМ продолжает оказывать поддержку правительству Украины и властям на местах, а также НКО и организациям гражданского общества. Главный компонент такой помощи — обеспечение крова для тех, кому пришлось покинуть свои дома, спасаясь от военных действий. Вместе с партнерами МОМ пытается приспособить под временное жилье разные здания и создать больше центров приема, распределения и транзита для внутренних переселенцев и беженцев», — говорится в сообщении организации.
Выступая накануне в Киеве, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что в отличие от масштабных гуманитарных операций ООН в некоторых других странах, в Украине существуют эффективные институты и правительство, поддерживающее своих граждан, и ООН координирует все свои усилия с этими структурами.
«Это одна из наиболее стремительно расширяющихся гуманитарных операций из тех, что мы когда-либо разворачивали. Я понимаю, что все идеально; и все, что мы можем сделать сегодня, меркнет перед масштабом потребностей. Я приехал, чтобы заверить вас в том, что мы будем и дальше укреплять эти усилия, координируя их на каждом этапе с правительством Украины», — сказал Гутерриш.