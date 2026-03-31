0 800 307 555
ру
Между Украиной и Болгарией появится железнодорожное сообщение

1
Украина и Болгария работают над запуском пассажирского железнодорожного сообщения через Румынию.
Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба после встречи с министром транспорта и связи Республики Болгария Корманом Исмаиловым.

Тестовый запуск может состояться летом

«Цель — тестовый запуск уже этим летом в трехстороннем формате. Важно обеспечить конкурентное предложение за счет PSO», — отметил Кулеба.

Развитие транспортных коридоров

Он подчеркнул, что отдельный фокус — развитие стратегических транспортных коридоров, дунайский кластер и автомобильная инфраструктура.
«Будем в дальнейшем сотрудничать в сфере автомобильных перевозок и прорабатывать проведение заседания смешанной комиссии. Также речь шла о цифровых решениях, в том числе электронной очереди на границе», — проинформировал министр.
Кроме того, они обсудили сотрудничество по безопасности судоходства в Черном море. Кулеба добавил, что Украина рассчитывает на согласование межправительственного соглашения по морскому поиску и спасению уже в этом году.
По материалам:
Економічна Правда
Железнодорожный транспорт
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems