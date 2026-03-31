Между Украиной и Болгарией появится железнодорожное сообщение
Украина и Болгария работают над запуском пассажирского железнодорожного сообщения через Румынию.
Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба после встречи с министром транспорта и связи Республики Болгария Корманом Исмаиловым.
Тестовый запуск может состояться летом
«Цель — тестовый запуск уже этим летом в трехстороннем формате. Важно обеспечить конкурентное предложение за счет PSO», — отметил Кулеба.
Развитие транспортных коридоров
Он подчеркнул, что отдельный фокус — развитие стратегических транспортных коридоров, дунайский кластер и автомобильная инфраструктура.
«Будем в дальнейшем сотрудничать в сфере автомобильных перевозок и прорабатывать проведение заседания смешанной комиссии. Также речь шла о цифровых решениях, в том числе электронной очереди на границе», — проинформировал министр.
Кроме того, они обсудили сотрудничество по безопасности судоходства в Черном море. Кулеба добавил, что Украина рассчитывает на согласование межправительственного соглашения по морскому поиску и спасению уже в этом году.
Поделиться новостью
