Meta увольняет сотрудников с целью сокращения расходов — Finance.ua

Meta увольняет сотрудников с целью сокращения расходов Вчера 04:18 — Фондовый рынок

Meta увольняет сотрудников с целью сокращения расходов

Компания Meta Platforms планирует сократить расходы как минимум на 10% в ближайшие месяцы, частично за счет сокращения персонала, поскольку гигант социальных сетей сталкивается с замедлением роста и ужесточением конкуренции, по словам источников, пишет The Wall Street Journal

Компания начала незаметно вытеснять значительное количество сотрудников, реорганизуя отделы и предоставляя сотрудникам ограничения для подачи заявок на другие должности в компании, по словам нынешних и бывших менеджеров, знакомых с этим вопросом, этот шаг приводит к сокращению штата.

Ожидается, что эти сокращения приведут к еще большему увольнению персонала, говорят источники.

Эти шаги были сделаны после того, как руководители Meta несколько недель публично обсуждали необходимость прекращения найма и «безжалостного расставления приоритетов» в своем бизнесе, избегая использования слова «увольнения».

Представитель Meta Трейси Клейтон сослалась на июльское заявление генерального директора Марка Цукерберга о том, что компании необходимо будет перераспределить ресурсы в соответствии с корпоративными приоритетами по мере роста давления на бизнес.

Компания сокращает свои прогнозы по операционным расходам с третьего квартала прошлого года, но ранее не предусматривала сокращения численности персонала.

В Meta уже давно существует практика, согласно которой сотрудники, чьи должности сократили, подлежат увольнению, если они не могут найти новую работу внутри компании в течение месяца. Сотрудники компании называют это «чистилищем человеческих ресурсов», или «списком на 30 дней».

Ранее в Meta обычно только считавшиеся нежелательными сотрудники не могли получить новые должности. Теперь, по словам сотрудников и менеджеров, работников с хорошей репутацией и хорошими отзывами о производительности регулярно увольняют.

Meta сообщила, что на конец второго квартала у нее было 83 553 сотрудника, что на 32% больше, чем год назад.

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