Meta Platforms привлекла $10 млрд в ходе своего первого размещения облигаций — Finance.ua
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Meta Platforms привлекла $10 млрд в ходе своего первого размещения облигаций

Фондовый рынок
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Meta Platforms привлекла $10 млрд в ходе своего первого размещения облигаций
Meta Platforms привлекла $10 млрд в ходе своего первого размещения облигаций
Meta Platforms Inc заявила во вторник, что привлекла $10 миллиардов в ходе своего первого в истории размещения облигаций.
Данные средства компания планирует направить на трансформацию бизнеса и развитие виртуальной реальности в метавселенной.
Напомним, ранее владелец Facebook — Meta Platforms Inc — намеревался привлечь $10 млрд в ходе своего первого в истории размещения облигаций, пишет Reuters со ссылкой на два источника, близкие к соглашению.
Предложение, которое включало облигации со сроком погашения от 5 до 40 лет, получило заказы от инвесторов более чем на $30 млрд, сообщили источники агентства. Они добавили, что спрос был смещен в сторону долгосрочных облигаций.
Выход компании на рынок может дать ей больше финансовых возможностей, отмечают собеседники агентства. Meta сейчас пытается финансировать дорогостоящие инициативы, такие как виртуальная метавселенная и Reels, в то время как денежная масса постепенно уменьшается.
Meta начала серьезно работать над предложением в последние несколько месяцев, а решение было принято после обнародования размера доходов в конце июля, отмечает агентство. Различные сроки погашения предложения предоставят Meta большие возможности для финансирования в будущем, говорится в сообщении.
Летом 2021 года Facebook впервые достигла рыночной стоимости $1 трлн. Акции выросли после того, как окружной суд Колумбии отклонил антимонопольные иски против Facebook по поводу приобретения Instagram и WhatsApp.

Справка Finance.ua:

  • в феврале котировки Meta упали на постмаркете более чем на 20% после опубликования отчета за IV квартал 2021 года. Капитализация корпорации Марка Цукерберга обвалилась на $200 млрд, сообщал Financial Times. Акции компании упали после того, как Meta заявила, что ее доход в I квартале не оправдает прогнозов Уолл-стрит из-за «растущей конкуренции». Главная причина — конкуренция со стороны других платформ, прежде всего TikTok, сказал глава компании Марк Цукерберг;
  • в конце февраля Meta вылетела из топ-10 крупнейших компаний мира. Компания Цукерберга опустилась с 6-го на 11-е место по рыночной стоимости после величайшего месячного падения за всю историю;
  • в июле американские гиганты социальных медиа потеряли почти $47 млрд рыночной стоимости на торгах из-за стремительного роста убытков Snap Inc., который вызвал обеспокоенность инвесторов по поводу перспектив онлайн-рекламы. Рыночная стоимость Snap с начала года упала на 65% — до $26,75 млрд.
По материалам:
Forbes.ua
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