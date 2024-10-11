Meta объявляет о расширении возможностей искусственного интеллекта на 21 страну — Finance.ua

Meta объявляет о расширении возможностей искусственного интеллекта на 21 страну 11.10.2024, 01:44 — Технологии&Авто

Meta объявляет о расширении возможностей искусственного интеллекта на 21 страну

В среду компания Meta объявила, что расширяет возможности своего искусственного интеллекта еще на 21 страну. Meta AI включает в себя чат-бот, который можно использовать для разговоров или поиска, а также студию для создания изображений на основе введенного текста.

В пресс-релизе Meta подтвердила, что ее ИИ теперь доступны пользователям еще в 21 стране, включая Бразилию, Боливию, Гватемалу, Парагвай, Филиппины и Великобританию. Список также включает в себя многие другие страны Латинской Америки и Азии. В ближайшие недели искусственный интеллект Meta также будет доступен на Ближнем Востоке.

После этого постепенного развертывания Meta AI будет доступен в 43 странах и на десятках языков. Это означает, что больше людей, чем когда-либо, смогут использовать Meta AI, чтобы погрузиться в интересующие их темы, получить полезные советы и найти вдохновение для арт-проектов, домашнего декора, OOTD и многое другое", — говорят в компании.

Кстати, Meta AI также станет доступным в смарт-очках Ray-Ban для пользователей в Великобритании и Австралии. По словам компании, ее ИИ «на пути» к тому, чтобы стать наиболее используемым помощником в мире с почти 500 миллионами активных пользователей ежемесячно.

Доступ к Meta AI можно получить самостоятельно через веб-браузер или через приложения компании, включая Facebook, WhatsApp и Instagram. Пользователи могут использовать чат-бот для запросов типа рекомендаций относительно мест, которые стоит посетить, или даже для создания изображений. Искусственный интеллект также позволяет пользователям узнать больше деталей о конкретном сообщении, которое они видят в своей ленте.

Кроме того, Meta продолжает откладывать запуск своей последней модели искусственного интеллекта в странах ЕС. Как и Apple, компания опасается, что местное законодательство в Европе заставит их вводить нежелательные изменения. К примеру, Apple заявила, что не планирует запускать Apple Intelligence в ЕС в ближайшее время.

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