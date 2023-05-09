Месяц пиковых платежей: Украина в мае вернет кредиторам более 100 млрд гривен — Finance.ua

Месяц пиковых платежей: Украина в мае вернет кредиторам более 100 млрд гривен Сегодня 20:03

Месяц пиковых платежей: Украина в мае вернет кредиторам более 100 млрд гривен

Министерство финансов Украины обнародовало график помесячных платежей по государственному долгу по действующим договорам на 1 мая 2023 года.

Об этом сообщает Минфин

По данным Минфина, всего Украина должна оплатить за 2023 год 721,38 млрд гривен, из которых 591,43 млрд гривен — внутренний долг, 129,94 млрд гривен — внешний долг.

Месяцем пиковых платежей будет май, когда нужно вернуть 106,62 млрд гривен, из которых 95,34 млрд гривен — внутренний долг, 11,28 млрд гривен — внешний долг.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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