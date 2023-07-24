Местные власти теряют связь с реальностью и тратят средства на не связанные с войной вещи — Гетманцев Сегодня 15:36 — Казна и Политика

Выделение средств на военные нужды отдельных подразделений ВСУ полностью отвечает полномочиям органов местного самоуправления, однако местный бюджет не может взять на содержание какую-либо бригаду в полном объеме.

Такое заявление сделал председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, отметив, что благодаря увеличению расходов на ВСУ структура доходов местных бюджетов претерпела существенные изменения.

«Конечно, местный бюджет не может взять на содержание какую-либо бригаду в полном объеме, потому что она финансируется из общегосударственного бюджета. Однако при желании выделение средств на дроны, на скорые, на содержание определенных статей расходов той или иной бригады или ВСУ в целом абсолютно совпадает с полномочиями органов местного самоуправления», — сказал он.

Гетманцев напомнил, что налог на доходы физических лиц — военных является одним из источников дополнительных поступлений в бюджет.

«Война принесла местным бюджетам дополнительные поступления. А некоторые местные бюджеты, будем откровенны, теряют связь с реальностью и осуществляют расходы на совершенно не связанные с войной вещи. Тогда как благодарить за эти доходы они должны прежде всего увеличением расходов на содержание именно военнослужащих», — отметил депутат.

Укрінформ По материалам:

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