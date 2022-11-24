Mercedes закрыла доступ к режиму быстрого ускорения в электромобилях пейволлом — подписка стоит $1200 в год — Finance.ua

Mercedes закрыла доступ к режиму быстрого ускорения в электромобилях пейволлом — подписка стоит $1200 в год Сегодня 23:19 — Фондовый рынок

Компания Mercedes присоединилась к когорте автопроизводителей, ограничивающих функциональные возможности в своих автомобилях, чтобы потом дать доступ к ним за отдельную плату. Грядущее обновление Acceleration Increase обеспечит возможность использования более производительного режима двигателя, на который тот способен изначально. Но активировать его можно только на условиях платной подписки.

Так, подписка стоимостью $1200 в год откроет доступ к режиму вождения Dynamic. Он повышает мощность двигателя на 20-24%, увеличивает крутящий момент и сокращает время разгона до 60 миль в час (96,6 км/ч) на 0,8-0,9 секунды. Подписка не требует никаких физических обновлений для оборудования, а лишь программно разблокирует более производительный режим работы двигателя. Таким образом, Mercedes намеренно ограничила производительность для последующей продажи в качестве дополнительной опции. Это предложение доступно владельцам электромобилей Mercedes-EQ EQE и Mercedes-EQ EQS.

Поскольку глобальные продажи новых автомобилей в последние годы упали, автопроизводители начали искать альтернативные способы получения дохода. Одним из них стали продажи обновлений программного обеспечения и функций в виде подписки. Таким нехитрым способом они получают непрерывный поток дохода в течение длительного времени после продажи автомобиля.

Такой подход имеет право на жизнь для определенных программных предложений, таких как премиальные навигационные функции или удалённый мониторинг транспортных средств. Но рассмотренный выше пример предусматривает, что автопроизводитель изначально установил более производительные аппаратные ресурсы на автомобиль и продал готовый автомобиль, специально урезав в нём возможности. Раскрыть изначально заложенный потенциал можно лишь на условиях немалой ежегодной подписки. Ранее на такой же шаг пошла компания BMW, «позволив» покупателям своих автомобилей использовать подогрев сидений за $18 в месяц. Также BMW пыталась (к счастью, неудачно) взимать с покупателей плату за доступ к Apple CarPlay и Android Auto — $80 в год. В автомобилях других брендов эти функции доступны без каких-либо дополнительных ежегодных оплат.

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