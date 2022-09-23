Mercedes-Benz готовит модель с мощным четырехцилиндровым двигателем — Finance.ua

Mercedes-Benz готовит модель с мощным четырехцилиндровым двигателем Сегодня 04:56 — Технологии&Авто

Компания Merceds-Benz обнародовала подробности о новинке, которая заменит линейку производителя С 63 AMG — модель С 63 SE Perfomance.

Новинка получит гибридную силовую установку общей мощностью 671 л.с. с максимальным крутящим моментом 1020 Н·м. Это на 168 «лошадей» и 320 Нм больше, чем у предшественника.

Таких показателей удалось добиться благодаря сочетанию самого мощного в истории четырехцилиндрового мотора M139l и расположенного сзади электродвигателя с двухступенчатой КПП. Бензиновый агрегат похож на устанавливаемый на C 43, но получил новую версию турбонаддува. Это позволило поднять показатели двигателя до 469 лошадиных сил и 545 Нм максимального крутящего момента, что сделало его самым мощным четырехцилиндровым мотором в истории.

Тем временем электромотор развивает мощность в 201 л.с. Заявленное время разгона до 100 км/ч — 3,3 с, максимальная скорость — 280 км/ч (ограниченная электроникой на отметке 250 км/ч).

Фактически C 63 SE Performance — это подключаемый гибрид, но на электрической тяге автомобиль может проехать всего 11 км.

Стоимость новинки пока не названа.

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