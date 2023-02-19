Мэр Львова назвал количество переселенцев в городе — Finance.ua

Мэр Львова назвал количество переселенцев в городе Сегодня 22:33 — Казна и Политика

На сегодняшний день во Львове живут 150 тысяч украинцев из других регионов Украины. Из них более 100 тысяч официально зарегистрированы как ВПЛ.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

«Через Львов прошло более 5 миллионов наших украинцев. У нас было около 300 международных журналистов и они никак не могли понять, как город функционирует, потому что, будь такая ситуация в одной из европейских столиц, это был бы коллапс», — сказал Садовый.

После деоккупации Херсона, говорит Садовый, многие переселенцы решили вернуться домой.

«Вы знаете, украинцы — это уникальные люди. Даже, говоря о переселенцах, у нас их проживает 150 тысяч во Львове, 107 официально, а 43 тысячи без регистрации. Когда произошла деоккупация Херсонского региона, у нас многие решили возвращаться обратно в Херсон. Мы спрашиваем — а есть ли вода, есть ли свет? Говорят — нет, нет, но мы едем домой, потому что это все нужно восстанавливать. Украинец должен посадить картошку, овощи и обработать, потому что это свое», — рассказал мэр Львова.

Напомним, во время войны на первое место по стоимости аренды вышла Львовская область, где 1-комнатная квартира подорожала в 2,1 раза до 11 тысяч гривен.

По состоянию на 1 марта 2021 г. население Львова, по официальной информации, составило 718 тысяч человек.

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