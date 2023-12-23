Меньше украинцев будут дарить подарки на зимние праздники: результаты опроса — Finance.ua

Меньше украинцев будут дарить подарки на зимние праздники: результаты опроса Сегодня 11:06 — Личные финансы

Меньше украинцев будут дарить подарки на зимние праздники: результаты опроса

Команда Rakuten Viber провела опрос, чтобы узнать, планируют ли украинцы дарить подарки к зимним праздникам и изменилось ли их отношение к поздравлениям за год. В опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняли участие более 45 тысяч пользователей.

Результаты опроса показали, что 76% украинцев так или иначе будут дарить подарки: 37% будут дарить как всегда, ведь в жизни должен быть праздник, 23% будут покупать подарки только детям и 16% остановятся на чем-то меньшем, но символическом.

Четверть респондентов не будут дарить ничего в этом году:

18% будут это делать уже после победы,

еще 6% все сэкономленные средства будут донатить фондам или ВСУ.

В декабре 2022 года Rakuten Viber проводил аналогичный опрос среди украинцев. Распределение ответов на вопрос «Будете ли дарить подарки на зимние праздники?» в декабре 2023 года изменился следующим образом:

Конечно! Буду дарить как обычно, в жизни должен быть праздник — 37% (в прошлом году — 47%: показатель упал на 10 процентных пунктов);

В этом году куплю подарки только для детей — 23% (в прошлом году — 19%: показатель вырос на 4 процентных пункта);

В этом году не дарю подарки. Буду это делать уже после победы — 18% (в прошлом году — 14%: показатель вырос на 4 процентных пункта);

Буду дарить что-то меньшее, но символичное и приятное — 16% (в прошлом году — 15%, показатель вырос на 1 процентный пункт);

Не буду дарить. Все сэкономленные средства по размеру фондам или на ВСУ, чтобы приближать победу — 6% (в прошлом году — 5%: показатель вырос на 1 процентный пункт).

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