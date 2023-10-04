Meest изучает возможность запуска собственной авиатранспортной компании — Finance.ua
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Meest изучает возможность запуска собственной авиатранспортной компании

Фондовый рынок
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Meest изучает возможность запуска собственной авиатранспортной компании
Meest изучает возможность запуска собственной авиатранспортной компании
Почтово-логистическая группа Meest планирует учредить собственную авиатранспортную компанию через год после окончания войны.
Об этом сообщил акционер Meest China Вячеслав Лысенко в интервью «Интерфакс-Украина».
По словам Лысенко, компания готовится к запуску авиакомпании — «изучаем, просчитываем, моделируем». «Мы точно подойдем к вопросу приобретения транспортных самолетов через год после войны», — сказал он.
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Топ-менеджер добавил, что компания внимательно изучает приобретение трансконтинентальных самолетов, способных совершать перелеты на расстояние до 10 000 км.
Группа пришла к необходимости создания собственной авиатранспортной компании еще три года назад, однако вопрос был поставлен на паузу из-за полномасштабного вторжения.
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«У нас такая мечта и уже третий год изучаем для себя этот вопрос. Пользоваться европейскими аэропортами мы не будем, поскольку в таком случае теряем все конкурентные преимущества. У европейских компаний есть сотни, тысячи самолетов и, конечно же, лучшие условия и ставки», — сказал Лысенко.

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По материалам:
Forbes.ua
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