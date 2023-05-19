Авиакомпания "Новой почты" выполнила первый рейс — Finance.ua

Авиакомпания "Новой почты" выполнила первый рейс Сегодня 15:14 — Фондовый рынок

Авиакомпания "Новой почты" выполнила первый рейс

На этой неделе авиакомпания Supernova Airlines, входящая в группу компаний «Новая почта», выполнила свой первый авиарейс по маршруту Рига-Жешув-Рига.

Об этом сообщает пресс-служба «Новой почты».

Самолет доставил 7 тонн международных посылок клиентов «Новой почты» из международного аэропорта Риги в польский Жешув. После этого посылки перегрузили в грузовики и отправили в Украину.

Первый рейс был выполнен в кооперации с латвийской авиакомпанией «RAF-Avia» на самолете ATR 72. Supernova Airlines планирует выполнять рейс по этому маршруту дважды в неделю — каждый вторник и каждый четверг.

Напомним, что Supernova Airlines была основана в 2021 году, а в январе 2023 года первой среди украинских компаний получила сертификат эксплуатанта во время полномасштабной войны. Несмотря на войну в Украине, Supernova Airlines продолжает прохождение всех процедур, необходимых для выполнения регулярных грузовых рейсов в и из ЕС, где на время закрытия воздушного пространства Украины базируются самолеты авиакомпании.

Справка Finance.ua:

ранее компания «Новая почта» сообщала, что с мая запускает грузовые авиарейсы собственным флотом. Первыми маршрутами «Supernova Airlines» были избраны Рига-Жешув — четыре раза в неделю и один рейс в неделю Жешув-Кишинев;

в компании отмечали, что, возможно, привлекут еще какое-то направление из Западной Европы и увеличат частоту на Кишинев, если будет спрос.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.