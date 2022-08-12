МЭА прогнозирует снижение добычи нефти в рф на 20% сразу после эмбарго ЕС — Finance.ua

МЭА прогнозирует снижение добычи нефти в рф на 20% сразу после эмбарго ЕС Сегодня 10:15 — Энергетика

МЭА прогнозирует снижение добычи нефти в рф на 20% сразу после эмбарго ЕС

По данным Международного энергетического агентства, добыча нефти в россии сократится примерно на 20% в начале следующего года, поскольку в декабре 2022-го вступит в силу эмбарго ЕС.

Об этом пишет Bloomberg.

Постепенное ежемесячное снижение начнется уже в этом месяце, поскольку россия сокращает переработку, и ускорится, когда вступит в силу эмбарго, говорится в рыночном отчете МЭА.

Агентство ожидает, что к началу 2023 года добыча сократится на 2 миллиона баррелей в день, несмотря на значительное возобновление добычи в последние месяцы.

ЕС прекратит большинство закупок сырой нефти из россии с 5 декабря. С 5 февраля 2023 г. вступает в силу запрет ЕС на поставки российских нефтепродуктов.

При этом нефть, поступающая по трубопроводу «Дружба», пока не попала под санкции.

По оценкам МЭА, после введения эмбарго около 1 млн баррелей нефтепродуктов и 1,3 млн баррелей в день сырой нефти из россии останутся невостребованными.

Добыча нефти в россии выросла за последние три месяца, достигнув почти 10,8 миллиона баррелей в день в июле на фоне увеличения внутренней переработки сырого сырья и значительного экспорта, поскольку страна перенаправляет потоки сырой нефти в Азию.

«Поскольку западные страны и их союзники наложили несколько волн энергетических санкций на россию в связи с ее вторжением в Украину, страна успешно перенаправляла свои поставки сырой нефти в Азию, подальше от ЕС, исторически ее крупнейшего энергетического рынка. Азиатско-тихоокеанские покупатели, ограниченные западными ограничениями, охотно раскупают российские баррели, которые подешевели из-за санкций», — пишет Bloomberg.

В июне Китай впервые обогнал ЕС и стал главным рынком для российской морской нефти, свидетельствуют данные МЭА. Согласно отчету, эта страна импортировала 2,1 миллиона баррелей в день по сравнению с 1,8 миллиона баррелей в день в ЕС.

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Економічна Правда По материалам:

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