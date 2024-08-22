McLaren хочет поднять среднюю цену своих машин — Finance.ua

McLaren хочет поднять среднюю цену своих машин Сегодня 05:09 — Фондовый рынок

McLaren хочет поднять среднюю цену своих машин

Средняя цена, по которой продаются автомобили McLaren, составляет 312 тысяч долларов, но компания хочет больше. Соответствующее заявление было сделано генеральным директором Майклом Лейтерсом в интервью Automotive News Europe.

Майкл Лейтерс верит, что в текущем году средняя цена продажи McLaren увеличится. Преемник McLaren 720S продается по цене от 325 000 до 338 000 долларов. Лейтерс говорит, что компания могла бы искусственно поднять стартовую цену своих автомобилей и сделать опции более дорогими, но это было бы неправильно.

Компания будет просто выпускать более дорогие и современные модели, например, скоро ожидается выпуск автомобиля с кодовым названием P18, который, по слухам, получит совершенно новый двигатель V8 мощностью около 1000 лошадиных сил. По всей вероятности, он появится в Соединенных Штатах в 2026 году по цене около 2 миллионов долларов.

McLaren не намерена ограничивать производство, но в идеале она хочет продавать меньше автомобилей с большей прибылью. Глава компании утверждает, что фокус сместился с объема и компания больше не складирует автомобили у дилеров в Соединенных Штатах. В случае 750S производственный цикл формируется исключительно из заказов, полученных от клиентов. Цель состоит в том, чтобы «создать дефицит и эксклюзивность продукта».

При этом линейка, скорее всего, расширится и даже может получить внедорожник. McLaren рассматривает возможность адаптации существующей платформы из другого автопроизводителя. Лейтерс сообщил Automotive News, что фирма уже ведет «очень перспективные» переговоры с несколькими автопроизводителями.

Portaltele По материалам:

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