McDonald's возобновляет работу в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

McDonald's возобновляет работу в Украине

Личные финансы
146
McDonald's возобновляет работу в Украине
McDonald's возобновляет работу в Украине
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s снова открывается в Украине. Точной даты открытия ресторанов еще нет, но поначалу заведения планируют открыть в Киеве и западных областях, а затем в других городах страны.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Facebook.
«Подготовка к непосредственному открытию дверей ресторанов займет еще некоторое время. Но главное, что есть политическое решение: Мак возвращается», — сообщил министр.
По его словам, они вели долгие переговоры и убеждали McDonald’s возобновить работу в Украине.
«Возвращение крупной американской компании — это, прежде всего, сигнал для международного бизнеса о возможности работать в Украине, даже несмотря на условия войны. Это рабочие места и налоги в украинский бюджет, выживание нашей экономики во времена российской агрессии. Это, наконец, часть восстановления Украины», — добавил Кулеба.
Место для вашей рекламы
Как сообщила компания на своей странице Facebook, будет поэтапный план возобновления работы ресторанов в Украине.
«После долгих консультаций и обсуждений с украинскими должностными лицами, поставщиками и специалистами по безопасности, а также учитывая просьбы наших сотрудников вернуться к работе, мы решили ввести поэтапный план возобновления работы некоторых ресторанов в Киеве и на западе Украины, где другие бизнесы безопасно возобновили работу. В течение нескольких следующих месяцев мы с партнерами будем заниматься восстановлением цепей поставок продуктов в рестораны, подготовкой ресторанов к обслуживанию клиентов, возвращением команды ресторанов и сотрудников в рабочую среду, а также внедрением расширенных процедур и протоколов для поддержки безопасности наших людей и клиентов», — сказано в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • McDonald’s приостановили работу 24 февраля;
  • ранее компания сообщала, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s в Украине планирует возобновить работу, но пока не известно, в каком именно месяце и в каких городах;
  • Также СЕО сети Юлия Бадритдинова в интервью Forbes рассказывала, что компания занимается обновлением протоколов безопасности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.