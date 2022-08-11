McDonald's возобновляет работу в Украине — Finance.ua

McDonald's возобновляет работу в Украине
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s снова открывается в Украине. Точной даты открытия ресторанов еще нет, но поначалу заведения планируют открыть в Киеве и западных областях, а затем в других городах страны.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Facebook.
«Подготовка к непосредственному открытию дверей ресторанов займет еще некоторое время. Но главное, что есть политическое решение: Мак возвращается», — сообщил министр.
По его словам, они вели долгие переговоры и убеждали McDonald’s возобновить работу в Украине.
«Возвращение крупной американской компании — это, прежде всего, сигнал для международного бизнеса о возможности работать в Украине, даже несмотря на условия войны. Это рабочие места и налоги в украинский бюджет, выживание нашей экономики во времена российской агрессии. Это, наконец, часть восстановления Украины», — добавил Кулеба.
Как сообщила компания на своей странице Facebook, будет поэтапный план возобновления работы ресторанов в Украине.
«После долгих консультаций и обсуждений с украинскими должностными лицами, поставщиками и специалистами по безопасности, а также учитывая просьбы наших сотрудников вернуться к работе, мы решили ввести поэтапный план возобновления работы некоторых ресторанов в Киеве и на западе Украины, где другие бизнесы безопасно возобновили работу. В течение нескольких следующих месяцев мы с партнерами будем заниматься восстановлением цепей поставок продуктов в рестораны, подготовкой ресторанов к обслуживанию клиентов, возвращением команды ресторанов и сотрудников в рабочую среду, а также внедрением расширенных процедур и протоколов для поддержки безопасности наших людей и клиентов», — сказано в сообщении.
Справка Finance.ua:
- McDonald’s приостановили работу 24 февраля;
- ранее компания сообщала, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s в Украине планирует возобновить работу, но пока не известно, в каком именно месяце и в каких городах;
- Также СЕО сети Юлия Бадритдинова в интервью Forbes рассказывала, что компания занимается обновлением протоколов безопасности.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью