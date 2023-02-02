McDonald's возобновил работу еще трех ресторанов в Киеве — Finance.ua

McDonald's возобновил работу еще трех ресторанов в Киеве Сегодня 13:14 — Личные финансы

McDonald's возобновил работу еще трех ресторанов в Киеве

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s 1 февраля открыла еще три ресторана в Киеве, которые стали первыми заведениями, вернувшимися к работе в 2023 году.

Об этом сообщает пресс-служба сети.

«Компания продолжает восстановление ресторанов как важной части локальной инфраструктуры и возвращает элементы „нормальности“ в повседневную жизнь общин: как клиентов, так и работников и партнеров», — говорится в сообщении.

Так, открыты рестораны по адресам:

ул. Борщаговская, 2Б (возле Центрального ЗАГСа);

ул. Ползунова, 6 (Южный ж/д вокзал);

ул. Георгия Кирпы, 5А (Южный ж/д вокзал);

"Во всех трех ресторанах сделать заказ можно в зале и на МакДрайве. Заведения будут работать с 07:00 до 21:00, соблюдая расширенные правила безопасности, введенные компанией.

Рестораны закрываются во время воздушной тревоги и возобновляют работу ориентировочно через час после ее отмены. Информация об открытых и временно закрытых заведениях обновляется в режиме реального времени на сайте McDonald’s ", — добавили в сети.

Теперь в Киеве работают 43 заведения McDonald’s. Всего в Украине возобновили работу уже 67 ресторанов.

Справка Finance.ua

в четверг, 22 декабря, сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s открыла новое заведение в Киеве — рядом с Оболонской набережной;

также в декабре McDonald’s возобновил работу своего ресторана в Буче.

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Економічна Правда По материалам:

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