McDonald's возобновил работу еще трех ресторанов в Киеве — Finance.ua
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McDonald's возобновил работу еще трех ресторанов в Киеве

Личные финансы
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McDonald's возобновил работу еще трех ресторанов в Киеве
McDonald's возобновил работу еще трех ресторанов в Киеве
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s 1 февраля открыла еще три ресторана в Киеве, которые стали первыми заведениями, вернувшимися к работе в 2023 году.
Об этом сообщает пресс-служба сети.
«Компания продолжает восстановление ресторанов как важной части локальной инфраструктуры и возвращает элементы „нормальности“ в повседневную жизнь общин: как клиентов, так и работников и партнеров», — говорится в сообщении.
Так, открыты рестораны по адресам:
  • ул. Борщаговская, 2Б (возле Центрального ЗАГСа);
  • ул. Ползунова, 6 (Южный ж/д вокзал);
  • ул. Георгия Кирпы, 5А (Южный ж/д вокзал);
"Во всех трех ресторанах сделать заказ можно в зале и на МакДрайве. Заведения будут работать с 07:00 до 21:00, соблюдая расширенные правила безопасности, введенные компанией.
Рестораны закрываются во время воздушной тревоги и возобновляют работу ориентировочно через час после ее отмены. Информация об открытых и временно закрытых заведениях обновляется в режиме реального времени на сайте McDonald’s", — добавили в сети.
Теперь в Киеве работают 43 заведения McDonald’s. Всего в Украине возобновили работу уже 67 ресторанов.

Справка Finance.ua

  • в четверг, 22 декабря, сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s открыла новое заведение в Киеве — рядом с Оболонской набережной;
  • также в декабре McDonald’s возобновил работу своего ресторана в Буче.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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