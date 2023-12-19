McDonald’s открыл восьмой ресторан во Львове — Finance.ua

McDonald’s открыл восьмой ресторан во Львове Сегодня 18:21

McDonald’s открыл восьмой ресторан во Львове

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s 19 декабря открыла восьмое заведение во Львове.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новый ресторан сети расположен на одной из основных транспортных магистралей города по ул. Зеленая, 147-А.

«С открытием каждого заведения McDonald’s воплощает стратегию быть рядом с клиентами: восьмой ресторан во Львове расположен в Сиховском районе города, где активно строятся жилые комплексы и развивается городская инфраструктура», — отметили в McDonald’s.

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С начала возобновления работы сети в городе появились два новых McDonald’s и оба на Сихове.

В новом McDonald’s площадью 485 м 2 в зале могут комфортно разместиться 123 гостя, и еще есть 144 места на террасе. В ресторане установлены терминалы самообслуживания для заказа в зале через одну из 10 цифровых плоскостей и модернизированные цифровые дисплеи на МакДрайве.

Ресторан и МакДрайв будут работать с 07:00 до 22:30, а доставка через услугу McDelivery — с 07:00 до 22:00.

McDonald’s на ул. Зеленая стал 99-м рестораном среди ныне работающих в Украине и обеспечил более 80 рабочих мест.

Економічна Правда По материалам:

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