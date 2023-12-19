McDonald’s открыл восьмой ресторан во Львове — Finance.ua
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McDonald’s открыл восьмой ресторан во Львове

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McDonald’s открыл восьмой ресторан во Львове
McDonald’s открыл восьмой ресторан во Львове
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s 19 декабря открыла восьмое заведение во Львове.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Новый ресторан сети расположен на одной из основных транспортных магистралей города по ул. Зеленая, 147-А.
«С открытием каждого заведения McDonald’s воплощает стратегию быть рядом с клиентами: восьмой ресторан во Львове расположен в Сиховском районе города, где активно строятся жилые комплексы и развивается городская инфраструктура», — отметили в McDonald’s.
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С начала возобновления работы сети в городе появились два новых McDonald’s и оба на Сихове.
В новом McDonald’s площадью 485 м2 в зале могут комфортно разместиться 123 гостя, и еще есть 144 места на террасе. В ресторане установлены терминалы самообслуживания для заказа в зале через одну из 10 цифровых плоскостей и модернизированные цифровые дисплеи на МакДрайве.
Ресторан и МакДрайв будут работать с 07:00 до 22:30, а доставка через услугу McDelivery — с 07:00 до 22:00.
McDonald’s на ул. Зеленая стал 99-м рестораном среди ныне работающих в Украине и обеспечил более 80 рабочих мест.
По материалам:
Економічна Правда
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