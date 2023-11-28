McDonald’s открыл ресторан в Кропивницком — Finance.ua
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McDonald’s открыл ресторан в Кропивницком

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McDonald’s открыл ресторан в Кропивницком
McDonald’s открыл ресторан в Кропивницком
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s 27 ноября начала работу в Кропивницком — заведение расположено в центре города по ул. Большая Перспективная, 45/9.
Об этом сообщает пресс-служба сети.
«В новом ресторане площадью около 483 м2 — современный интерьер и пространство для 129 гостей в зале и 144 на террасе. Для удобства клиентов в заведении установлены терминалы самообслуживания, где можно сделать заказ через одну из 10 цифровых плоскостей, внедрен сервис обслуживания за столиком, а клиентов будут рады встречать эксперты по гостеприимству.
Ресторан и МакДрайв будут предварительно работать с 07:00 до 22:00, сам Драйв будет оснащен модернизированными цифровыми дисплеями для размещения заказа, а через несколько недель будет доступна доставка через услугу McDelivery", — говорится в сообщении.
Вместе с рестораном в Кропивницком в Украине теперь работают 98 заведений McDonald’s.
По материалам:
Економічна Правда
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